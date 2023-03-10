Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 10 марта.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании Ставки ВГК: доклады о ситуации на передовой, в том числе Бахмут и возможности усилиться там; также о потребностях в боеприпасах и снабжении. Рассказал о ситуации с энергетикой. Хуже всего в Харькове, где проблемы со связью и у части жителей нет света. Непросто в Житомире. В Киеве восстанавливают теплосеть. В Запорожье усиливают защиту граждан. Рассказал о визитах премьера Финляндии и министра обороны Норвегии, которые помогают усиливать оборону. С Норвегией также начали переговоры о тренировках украинских пилотов.

Ранее Зеленский в обращении к украинцам 9 марта сообщил, где тяжелее всего в Украине ситуация с электричеством после атак России.

В вечернем обращении к украинцам 8 марта Зеленский рассказал, что готовятся "справедливые шаги" против тех в Украине, кто ослабляет государство. В этой связи сообщил, что СНБО готовит новые санкционные решения.

Зеленский также сообщил о совещании с военными и разведкой, обсуждались фронт и Донбасс, включая Бахмут, в частности. Выразил надежду, что тактические шаги Украины сработают на стратегические цели.