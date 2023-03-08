Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 8 марта.

Главное из заявлений президента:

Сказал, что готовятся "справедливые шаги" против тех в Украине, кто ослабляет государство. В этой связи сообщил, что СНБО готовит новые санкционные решения. Сообщил о совещании с военными и разведкой, обсуждались фронт и Донбасс, включая Бахмут, в частности. Выразил надежду, что тактические шаги Украины сработают на стратегические цели. Рассказал о визите генсека ООН в Киеве. Обсуждали зерновую сделку, пленных и ситуацию на АЭС. Поблагодарил протестующих в Тбилиси, которые пели гимн Украины и поднимали украинский флаг.

Напомним, ранее сегодня президент Владимир Зеленский опубликовал видео с поздравлением в День борьбы за права женщин.

Он поблагодарил мать за уважение в семье, жену за любовь и детей, и женщин, которые с ним работают, отметив равенство во взаимоотношениях с ними.

Также мы писали, что, по данным украинского Генштаба, армия России продолжает штурм Бахмута. Кроме того, на Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки и Ивановского.