Во вторник, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение.

Главное в вечернем обращении президента:

Прокомментировал состоявшийся обмен пленными, пообещал освободить всех. Отметил воинские части, воюющие на Донбассе. Прокомментировал гибель бойца Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).

Напомним, сегодня сообщили, что под Бахмутом погиб один из лидеров "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ему присвоил звание Героя Украины.

Также мы писали, что Украина вернула домой 130 военнослужащих в рамках нового обмена пленными. Среди них воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ, защитники Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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