Гибель Героя Украины Коцюбайло и обмен пленными с Россией. Вечернее обращение Зеленского
Во вторник, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение.
Главное в вечернем обращении президента:
- Прокомментировал состоявшийся обмен пленными, пообещал освободить всех.
- Отметил воинские части, воюющие на Донбассе.
- Прокомментировал гибель бойца Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).
Напомним, сегодня сообщили, что под Бахмутом погиб один из лидеров "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ему присвоил звание Героя Украины.
Также мы писали, что Украина вернула домой 130 военнослужащих в рамках нового обмена пленными. Среди них воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ, защитники Мариуполя.
Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.
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