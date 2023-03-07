В Украину вернулись 130 военнослужащих - 126 защитников и 4 защитниц. Фото: Telegram

Во вторник, 7 марта, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого из российского плена удалось вернуть 130 военнослужащих - 126 защитников и 4 защитниц.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них - 87 защитников Мариуполя, 71 из которых - из "Азовстали"", - написал Ермак.

Также вернулись домой взятые в плен в районе Бахмута и Соледара, всего 35 человек из Донецкого направления.

"Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит Президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем", - отметил глава ОП.

Кроме того, Ермак поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу.

Украина вернула 130 военныхУкраина вернула 130 военных

Украина вернула 130 военнослужащих

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что за время войны освобождены 1863 украинских пленных, из них 107 - гражданские. По его словам, в российском плену сейчас около 40% оставшихся пленных - гражданские.

Также сообщалось, что 3 марта Украина вернула тела 17 погибших военных. Всего с начала вторжения в Украину удалось вернуть тела 1426 украинских военных.

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