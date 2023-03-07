Во вторник, 7 марта, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого из российского плена удалось вернуть 130 военнослужащих - 126 защитников и 4 защитниц.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них - 87 защитников Мариуполя, 71 из которых - из "Азовстали"", - написал Ермак.

Также вернулись домой взятые в плен в районе Бахмута и Соледара, всего 35 человек из Донецкого направления.

"Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит Президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем", - отметил глава ОП.

Кроме того, Ермак поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что за время войны освобождены 1863 украинских пленных, из них 107 - гражданские. По его словам, в российском плену сейчас около 40% оставшихся пленных - гражданские.

Также сообщалось, что 3 марта Украина вернула тела 17 погибших военных. Всего с начала вторжения в Украину удалось вернуть тела 1426 украинских военных.