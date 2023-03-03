В пятницу, 3 марта, в Украину удалось вернуть тела 17 погибших защитников Украины. Об этом сообщают в Минреинтеграции.

"При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

Имена погибших не сообщаются.

Отметим, что сегодня лидер "Братства" Дмитрий Корчинский сообщил, что 7 марта на Байковом кладбище похоронят погибших в Брянской области четверых его соратников - "Непейпива", "Святоши","Тарасия" и "Аполлона".

О гибели этих четверых военных сообщалось еще 26 декабря. Их убили на территории Брянской области РФ во время боестолкновения.

В тоже время, их тела, по информации "Страны" вернули Украине ещё ранее.

В целом с начала полномасштабного вторжения России Украине удалось вернуть тела 1426 украинских военных.

Напомним, предыдущий обмен состоялся 10 февраля в Украину вернули тела 61 погибшего военного.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .