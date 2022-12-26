В ФСБ утверждают, что украинцы якобы планировали "диверсию". Фото: скрин с видео

ФСБ опубликовала имена людей, которые, как заявляют в российской спецслужбе, якобы готовили теракт на территории РФ и были убиты на границе.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ.

Как утверждает ФСБ, командовал группой Юрий Горовец, в составе группы - Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

список, который опубликовало ФСБ

Отметим, что человек по имени Максим Михайлов - известный в Киеве активист организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

В 2013 году, как писали СМИ, Тараса Карпюка и Максима Михайлова задержали в российском Невинномысске за участие в акции "Ставрополье - не Кавказ".

Соратники тогда организовали в соцсетях акции за их освобождение.

акции за освобождение Карпюка и Михайлова

Кроме того, на странице в Инстаграме Богдана Лягова есть фото с символикой "Братства".

фото со страницы Лягова

Юрий Горовец, судя по его странице в соцсетях, также связан с "Братством". В своём профиле он указал, что работал в этой организации.

скрин страницы Горовца

Но действительно ли эти люди были сейчас убиты на границе точно пока неизвестно.

Украина пока официально эту ситуацию не комментировала.

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