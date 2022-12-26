ФСБ назвала имена убитых на границе украинцев. Они могут быть связаны с "Братством" Корчинского
ФСБ опубликовала имена людей, которые, как заявляют в российской спецслужбе, якобы готовили теракт на территории РФ и были убиты на границе.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ.
Как утверждает ФСБ, командовал группой Юрий Горовец, в составе группы - Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.
Отметим, что человек по имени Максим Михайлов - известный в Киеве активист организации "Братство" Дмитрия Корчинского.
В 2013 году, как писали СМИ, Тараса Карпюка и Максима Михайлова задержали в российском Невинномысске за участие в акции "Ставрополье - не Кавказ".
Соратники тогда организовали в соцсетях акции за их освобождение.
Кроме того, на странице в Инстаграме Богдана Лягова есть фото с символикой "Братства".
Юрий Горовец, судя по его странице в соцсетях, также связан с "Братством". В своём профиле он указал, что работал в этой организации.
Но действительно ли эти люди были сейчас убиты на границе точно пока неизвестно.
Украина пока официально эту ситуацию не комментировала.
Ранее мы писали, что ФСБ заявила о задержании "агента украинской разведки", который собирал данные о военных объектах в Курске.
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