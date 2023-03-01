Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что за время войны освобождены 1863 украинских пленных, из них 107 - гражданские. По его словам, в российском плену сейчас около 40% оставшихся пленных - гражданские.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки", сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По его словам, абсолютное большинство заложников в Украине россияне захватили в первые дни полномасштабного вторжения.

"К сожалению, у них (у россиян – Ред.) по количеству военнопленных больше, чем у нас. Это очень просто объясняется. Прежде всего, 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли. Но есть и другая, скажем так сторона. Не достаточно широко известна. Около 40% удерживаемых в заложниках - гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен", - сказал Буданов.

Ранее мы писали, что в Украину вернули 307 детей, депортированных во время войны в Россию и Беларусь.

Также в Генштабе ВСУ сегодня озвучили потери российской армии в Украине на 1 марта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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