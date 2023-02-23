Стратегическая цель РФ – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области, а к лету – полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Military Media Center.

"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", – сказал Громов.

Отметим, что накануне начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в планах РФ - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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