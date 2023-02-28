Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов не верит в возможность того, что война перейдет в длительное и нестабильное перемирие. По его прогнозам, в течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта, которые и определят исход войны.

Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

Что касается перехода от боевых действий к длительному противостоянию и нестабильному перемирию, Буданов ответил на вопрос о такой вероятности так:

"Я не верю в это. Нет. Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, война на десятилетие, но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах".

По словам Буданова, сейчас наступает момент, когда "все будут спешить", а в следующие три месяца ожидаются активные боевые действия.

"Не только определяющими (будут ближайшие три месяца - Ред.). Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Да, они будут. И с их стороны старания, и с нашей стороны", - сказал Буданов.

По его словам, речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и обо всех направлениях.

"Абсолютно повсюду", - сказал руководитель ГУР.

Напомним, ранее Буданов анонсировал определяющие для войны события уже весной.

Также мы писали, что по его мнению, РФ не хочет затягивать войну, а всячески пытается закончить ее как можно быстрее.