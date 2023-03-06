Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд изменений в руководстве СБУ.

Указы об отставках и назначениях появились на его сайте.

В частности, с должности замглавы СБУ уволен Александр Якушев. Также уволены начальник Департамента хозобеспечения Александр Провоторов и глава управления в Запорожской области Борис Безрукий.

С должности главы управления в Сумской области уволен Эдуард Федоров, его заменит Олег Красношапка. Вместо Игоря Носко Департамент охраны гостайны и лицензирования СБУ возглавит Олег Храмов.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко и сменил руководителей СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Также в 2022 году парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Ранее "Страна" разбиралась, почему президент отстранил Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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