Генсек ООН Антониу Гутерриш, завтра, 8 марта, посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они будут обсуждать продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта.

Об этом пишет Рейтер со ссылкой на ООН.

"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по дороге в Украину", - заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что Гутерриш обсудит продление соглашения (зернового - Ред.) "во всех его аспектах и других соответствующих вопросах", пишет агентство.

Напомним, ранее МИД России намекнул, что Москва может не продлить зерновую сделку.

Также сообщалось, что, по данным Reuters, Украина предложит расширить зерновое соглашение и продлить его еще минимум на год.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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