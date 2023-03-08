Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с поздравлением в День борьбы за права женщин.

Он поблагодарил мать за уважение в семье, жену за любовь и детей, и женщин, которые с ним работают, отметив равенство во взаимоотношениях с ними.

"Мне кажется, сегодня важно поблагодарить женщин, которые работают, учат, учатся, спасают, лечат, воюют. Вспомнить и поблагодарить женщин, которые отдали жизнь за государство. Поблагодарить мам, вспомнить, что пока мама жива, ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу", - сказал в видеообращении президент.

Напомним, что по результатам опроса в "Дие" большинство украинцев хотят, чтобы 8 марта оставалось выходным днем. За выходной 8 марта высказались почти 62% украинцев. Против - почти 33%.

Хотя опрос Киевского международного института социологии показывает, что украинцы разлюбили 8 марта. Международный женский день неожиданно оказался в конце списка любимых праздников, набрав всего 25% поддержки среди опрошенных. Популярнее его оказался даже День Конституции (29%).

В Раде предлагают оставить 8 марта выходным днем, но переименовать в Международный день защиты прав женщин.