В Сети разворачивается скандал вокруг заявлений украинского певца Иво Бобула о женщинах.

Он сказал, что современные женщины "стали избалованными" и "меркантильными".

Об этом Иво Бобул заявил в интервью Эмме Антонюк.

"Если женщина мозг тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины бывают разные. А тем более сейчас женщины избалованы. Очень много хотят от мужчин. Я смотрю на все это, и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям от одного к другому, ищет принца. Меркантильными стали женщины, очень меркантильными", - сказал артист.

Между музыкантом и журналисткой завязалась дискуссия. В результате Иво Бобул упрекнул журналистку, что в 32 года она не замужем и у нее нет детей.

"Почему ты одна? Ты молода, у тебя нет ребенка, у тебя нет мужчины. Почему? А должно быть уже", - сказал Бобул.

В свою очередь Эмма Антонюк назвала музыканта "сексистом". После чего Иво Бобул сказал, что право на такие высказывания ему дает жизненный опыт, снял микрофон и ушел.

Позже певец заявил, что не давал согласия на публикацию интервью, а журналистка, по его мнению, хочет пропиариться.

"Я более 40 лет на сцене, а ей – 32 года. Это было мое личное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала", – заявил Иво Бобул.

Ранее мы писали, что в прошлом году гендиректор украинской сети книжных магазинов Yakaboo Иван Богдан заявил, что книги там покупают преимущественно женщины, "тратя деньги мужчин", что спровоцировало скандал в соцсетях.

После этого он был отстранен от управления компанией, несмотря на принесенные извинения.