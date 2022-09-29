Гендиректор украинской сети книжных магазинов Yakaboo Иван Богдан заявил, что книги там покупают преимущественно женщины, "тратя деньги мужчин", что спровоцировало скандал в соцсетях.

Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы.

Богдан отвечал на вопрос в рамках встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы", как выглядит общий портрет читателей его магазина.

"В целом, больше книг покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", – заявил он.

Теперь возмущенные украинки призывают к бойкоту сети книжных магазинов и оставляют гневные комментарии под постами магазина в Instagram.

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