Сеть книжных магазинов Yakaboo отстранила от управления компанией своего попавшего в скандал генерального директора Ивана Богдана после того, как он сказал, что в его магазинах книги покупают преимущественно женщины, "тратя деньги мужчин".

Об этом сообщается в Facebook сети Yakaboo.

"СЕО Yakaboo Иван Богдан допустил очень досадную ошибку, неудачно высказавшись о женщинах во время публичной дискуссии. Мы уверены, Иван Богдан не имел целью никого оскорбить, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением. Но его высказывание не совместимо с ценностями, культурой и воззрениями, которые исповедует наша компания, наши акционеры, наша команда", - говорится в сообщении.

Также издательство принесло свои извинения перед всеми клиентами, чувства которых были задеты.

"В этой связи мы приняли единственно возможное решение. Иван Богдан отстранен от управления компанией. Временно функции СЕО Yakaboo будет выполнять директор операционной деятельности Елена Безуглая. От имени Yakaboo приносим свои извинения", - подытожили в издательстве.

Сам попавшийся на сексистских высказываниях гендиректор украинской сети книжных магазинов также принес извинения за свои высказывания.

"Это важный урок для меня. Я понимаю всю ответственность и понимаю последствия. Мы приняли тяжелое совместное решение - я ухожу с должности СЕО Yakaboo", - написал он в Facebook.

Ранее мы писали, что нардепа-спортсмена от "Слуги народа" обвинили в сексизме из-за поста в Instagram.

Напомним, в 2021 году Верховная Рада запретила в Украине сексистскую рекламу. Законопроект предлагал запретить демонстрировать человеческое тело или какую-либо его часть в качестве исключительно сексуального объекта для привлечения потребителей, в случаях, когда это никак не связано с самим продуктом.