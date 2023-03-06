Большинство опрошенных в "Дие" украинцев хотят, чтобы 8 марта оставалось выходным днем.

Такие результаты публикуются в приложении "Дия".

За выходной 8 марта высказались почти 62% украинцев. Против - почти 33%.

В опросе приняли участие более 2,1 млн человек.

Ранее в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене выходного 8 марта, а также на 9 мая, в День победы. В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки.

Также мы писали о том, какие изменения еще ждут украинцев с 1 марта. Например, будут проиндексированы пенсии. Изменится перечень населенных пунктов, переселенцы из которых смогут получать выплаты.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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