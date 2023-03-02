В Варшаве с 8 по 15 марта будет работать миссия Международного валютного фонда, где будут обсуждаться параметры потенциальной будущей программы сотрудничества с Украиной.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Мы работаем почти ежедневно с миссией Международного валютного фонда, с нашими ключевыми донорами-партнерами, это в первую очередь США, представительство ЕС...

Ближайшие наши такие ориентиры - это миссия, которая будет в ближайшее время в Варшаве, с 8 по 15 марта. Миссия Международного валютного фонда, где мы будем обсуждать параметры потенциальной будущей программы. Там мы уже будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы", - сказал Марченко.

При этом министр заметил, что говорить о конкретных деталях пока еще рано.

Ранее мы писали, что Украина рассчитывает на новую крупную программу МВФ в размере более 15 млрд долларов и уже достигла предварительного соглашения с миссией МВФ по пересмотру мониторинговой программы.

По данным главы МВФ, Украине для функционирования экономики в этом году нужно $40-48 млрд финансирования.