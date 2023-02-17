В Национальном банке Украины заявили о достигнутом предварительном соглашении по пересмотру мониторинговой программы МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам работы миссии фонда, которая завершила работу в пятницу, 17 февраля.

"В числе важных количественных целей PMB, закрепленных за НБУ: обеспечение надлежащего уровня международных резервов, а также ограничение в 2022 году объемов прямого финансирования бюджетного дефицита Национальным банком и полный отказ от этого инструмента в 2023 году", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина в условиях неготовности МВФ сразу выделять значительное финансирование запросила у Фонда четырехмесячную Мониторинговую программу PMB, которую Фонд одобрил 20 декабря прошлого года.

На смену этой программе, не предполагающей финансирования, уже в начале второго квартала 2023 года может прийти программа расширенного финансирования EFF, которая может частично компенсировать разрыв в покрытии 38 млрд долларов дефицита госбюджета-2023, который сейчас составляет около 10 млрд долларов.

Ранее мы писали, что союзники Украины подталкивают МВФ к предоставлению кредита на сумму в 14-16 млрд долларов.

Также "Страна" сообщала, что глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине в этом году нужно 40-48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала.