Украинцам предлагают решить, оставлять ли 8 марта выходным днем после победы в войне. Для этого в приложении "Дия" запустили опрос.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта - оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", - отметил он.

Перед опросом в "Дие" украинцам предлагают послушать обращение нардепа Марины Бардиной, которая объясняет исторические предпосылки и важность 8 марта.

Голосование в "Дие" будет учтено перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта.

Чтобы проголосовать, необходимо:

активизироваться в приложении,

выбрать пункт меню "Услуги",

выбрать "Опрос".

Напомним, на портале "Дия" теперь можно подать заявление о браке.

Также украинцы в "Дие" выбрали лучшую военную марку, которую выпустила "Укрпочта".

Отметим, ранее украинцы выбрали в "Дие" день празднования Рождества. Из 1,5 млн голосовавших в течение недели более 900 тысяч отдали голос за дату празднования 25 декабря. Так, 58,99% проголосовавших выбрали 25 декабря, 25,48% - 7 января.