На портале "Дия" теперь можно подать заявление о браке. Пошаговая инструкция
На портале "Дия" теперь можно подать заявление о браке, в частности, там можно выбрать место, время, формат и зал для церемонии. После чего нужно будет получить подтверждение на электронную почту и прийти в назначенное время для бракосочетания.
Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Фейсбуке.
Как подать заявление:
- зайдите на портал "Дия" и авторизуйтесь;
- щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке;
- заполните заявление и выберите детали церемонии;
- уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью;
- далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП (квалифицированная электронная подпись);
- ожидайте электронное письмо с деталями от выбранного РАГС.
"10 минут онлайн вместо походов в ЗАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", - прокомментировал новость глава Минцифры Михаил Федоров.
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