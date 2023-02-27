На портале "Дия" теперь можно подать заявление о браке, в частности, там можно выбрать место, время, формат и зал для церемонии. После чего нужно будет получить подтверждение на электронную почту и прийти в назначенное время для бракосочетания.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Фейсбуке.

Как подать заявление:

зайдите на портал "Дия" и авторизуйтесь;

щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке;

заполните заявление и выберите детали церемонии;

уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью;

далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП (квалифицированная электронная подпись);

ожидайте электронное письмо с деталями от выбранного РАГС.

"10 минут онлайн вместо походов в ЗАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", - прокомментировал новость глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что в "Дие" появились новые сервисы для желающих усыновить ребенка.

Кроме того, мы писали, что в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра.