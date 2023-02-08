В "Дие" появились новые сервисы для желающих усыновить ребенка. Список
На портале государственных услуг "Дия" появились новые сервисы для желающих усыновить ребенка.
Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры.
Новые услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления.
Кроме ранее доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, на портале теперь есть такие функции:
- усыновление: продление кандидатсва
- приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
- стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей
- опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
- усыновление: снятие с учета.
Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей обрабатывает заявку и проводит текущую проверку.
"Так что больше не нужно тратить недели на сбор справок — все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически", - заверили в министерстве.
Месяц назад в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра.
А с декабря на портале стало можно получить выписку о месте жительства. Мы публиковали инструкцию, как это сделать.