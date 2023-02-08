На портале государственных услуг "Дия" появились новые сервисы для желающих усыновить ребенка.

Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры.

Новые услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления.

Кроме ранее доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, на портале теперь есть такие функции:

усыновление: продление кандидатсва

приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом

стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей

опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом

усыновление: снятие с учета.

Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей обрабатывает заявку и проводит текущую проверку.

"Так что больше не нужно тратить недели на сбор справок — все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически", - заверили в министерстве.

Месяц назад в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра.

А с декабря на портале стало можно получить выписку о месте жительства. Мы публиковали инструкцию, как это сделать.