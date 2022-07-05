Представитель Генштаба Александр Хлысь подтвердил информацию о том, что Минобороны планирует использовать сервис "Дия" для постановки на воинский учет. Однако затем подтверждение исчезло.

О "Дие" говорилось в комментарии Хлыся, опубликованном Генштабом ВСУ в Фейсбуке. Который, правда, потом был удален.

Как говорится в посте, опубликованном в 19:20, спикер напомнил, что "в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла необходимость актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса", а затем "проинформировал об использовании приложении "Дия" для воинского учета в будущем".

Но позже последнюю ремарку убрали. Это произошло в 21:04.

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