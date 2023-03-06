Народные депутаты предлагают переименовать Международный женский день 8 марта в Международный день защиты прав женщин, однако оставить день выходным, как за это проголосовало большинство украинцев в "Дие".

Об этом сообщает один из авторов законопроекта, нардеп Марина Бардина в Facebook.

"Мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - рассказала она.

Депутат напомнила, что 61,96% украинцев, проголосовавших в "Дие", выступили за сохранение 8 марта выходным днем. При этом 32,88% украинцев считают, что этот день должен быть рабочим.

Ранее в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене выходного 8 марта, а также на 9 мая, в День победы. В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки.

Также мы писали о том, какие изменения ждут украинцев с 1 марта. Например, будут проиндексированы пенсии. Изменится перечень населенных пунктов, переселенцы из которых смогут получать выплаты.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.