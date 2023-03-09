Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 9 марта.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил о совещаниях, которые провел в связи с ракетным ударом армии России по энергетической инфраструктуре. Сказал, что тяжелее всего ситуация в Харькове и Житомире. Рассказал о телефонном разговоре с главой Еврокомиссии, говорили о помощи энергосектору и санкциях против России. Сообщил о встрече с украинскими культурными деятелями и журналистами, говорили о продвижении Украины в мире.

В вечернем обращении к украинцам 8 марта Зеленский сообщил, что готовятся "справедливые шаги" против тех в Украине, кто ослабляет государство. В этой связи сообщил, что СНБО готовит новые санкционные решения.

Зеленский также сообщил о совещании с военными и разведкой, обсуждались фронт и Донбасс, включая Бахмут, в частности. Выразил надежду, что тактические шаги Украины сработают на стратегические цели.

Он рассказал о визите генсека ООН в Киеве. Обсуждали зерновую сделку, пленных и ситуацию на АЭС.

Зеленский также поблагодарил протестующих в Тбилиси, которые пели гимн Украины и поднимали украинский флаг.

Ранее Зеленский рассказал о гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, который известен как Да Винчи, а также сообщил подробности обмена пленными с Россией.