Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 марта, собрал экстренное совещание по итогам сегодняшнего ракетного обстрела - с участием представителей СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпрома, Генштаба, ГУР, СВР и Кабмина.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения в пострадавших областях", - заявил президент.

Он перечислил регионы, которые сегодня атаковала РФ: Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Запорожская области и Киев.

Напомним, мы подробно рассказывали, что известно о сегодняшней ракетной атаке. Как сообщалось, отличительная черта этой атаки - пуск сразу шести ракет "Кинжал", которые обошли украинскую ПВО.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

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