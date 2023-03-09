Часть троллейбусов в городе, которая не выехала на улицы из-за проблем с электроснабжением, возвращается на маршруты. Об этом "Стране" сообщили источники в мэрии Киева.

"Уже к 13:00 троллейбусы начнут выходить на маршруты. Постепенно. Пока непонятно, будет ли полным выпуск, потому что нужно оценить весь масштаб повреждений после обстрелов", - говорит источник.

При этом часть столицы пока остаётся без отопления.

"Свет будет, вода тоже будет, но с более слабым напором. Треть города плюс-минус будет без отопления. Что с отоплением и сколько времени будем без него, пока не понятно, продолжаем оценивать ситуацию", - говорит источник "Страны".

Напомним, в Святошинском районе Киева десятки автомобилей пострадали от падения обломков ракеты.

Как писала "Страна", жителям Харьковской области обещают вскоре восстановить свет, пропавший после ракетных ударов.

По данным ДТЭК, в Киеве после ракетного обстрела отменили экстренные отключения света, а в Одесской области ввели графики.

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