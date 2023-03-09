"Страна" поговорила с очевидцем взрыва в Святошинском районе Киеве, где упали обломки сбитой ракеты.

"Взрыв произошёл где-то в 06:45. Я выбежал на улицу, увидел что военные оказывают медицинскую помощь двум раненым. У них не было аптечек, поэтому я взял аптечку из своего автомобиля и дал ее военным. После этого я взял огнетушитель и начал тушить автомобили которые горели, их было пять. У меня был небольшой огнетушитель поэтому я не смог потушить пожар. С огнем справились только пожарные, которые приехали достаточно быстро", - рассказывает местный житель Виктор Бухта.

По словам мужчины, ему трудно было оценить характер ранений пострадавших людей, но говорит, что они были в сознании.

"Спустя минут 15 после взрыва приехала скорая помощь и забрала их, в каком они состоянии мне неизвестно. Знаю, что это были не жители нашего дома, а люди которые проходили рядом", - рассказывает Виктор.

Напомним, также утром сообщалось о взрыве в Голосеевском районе столицы.

Киевская городская военная администрация сообщала, что ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.