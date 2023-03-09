На месте падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева корреспонденты "Страны" насчитали около 20 поврежденных автомобилей.

Также несколько машин полностью уничтожены, к их останкам никого не подпускают.

У большинства пострадавших машин обычная страховка, которая не распространяется на подобные случаи. Соответственно ремонтировать машины придется за свой счет.

Ранее мы публиковали рассказ очевидца о первых минутах после прилетов и как он выбежал тушить машины.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что после взрыва во дворе одного из жилых домов медики оказали помощь двоим пострадавшим.

Также сообщалось о взрыве в Голосеевском районе столицы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.