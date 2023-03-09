В России подтвердили отключение Запорожской АЭС от украинской энергосистемы.

Украинский "Энергоатом" сообщал, что причиной стали ракетные обстрелы РФ сегодня ночью.

В Москве заявляют, что на подконтрольной Украине территории произошло "короткое замыкание". В "Росэнергоатоме" предположили, что "Украина искусственно создает сложности для работы ЗАЭС, отключив питающую линию".

Отметим, что сегодня Россия нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики - в том числе и в Запорожской области, где расположен Энергодар. А также в соседней Днепропетровской.

Как сообщалось, обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Вместе с тем, в Житомире нет ни воды, ни электричества, ни тепла, весь Харьков без света.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.