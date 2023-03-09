Россия подтвердила отключение Запорожской АЭС от украинской энергосистемы, обвинив в этом Киев
В России подтвердили отключение Запорожской АЭС от украинской энергосистемы.
Украинский "Энергоатом" сообщал, что причиной стали ракетные обстрелы РФ сегодня ночью.
В Москве заявляют, что на подконтрольной Украине территории произошло "короткое замыкание". В "Росэнергоатоме" предположили, что "Украина искусственно создает сложности для работы ЗАЭС, отключив питающую линию".
Отметим, что сегодня Россия нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики - в том числе и в Запорожской области, где расположен Энергодар. А также в соседней Днепропетровской.
Как сообщалось, обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
Вместе с тем, в Житомире нет ни воды, ни электричества, ни тепла, весь Харьков без света.
Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.
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