РФ держит в Черном море два ракетоносителя с 16 "Калибрами" и может повторно атаковать Украину - ОК "Юг"
В Оперативном командовании "Юг" предупреждают о возможном повторном ракетном ударе, в море находятся два ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".
"Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей", - сообщила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Как писала "Страна", накануне сегодняшней ракетной атаки в ОК "Юг" предупреждали о высокой вероятности ракетных ударов РФ.
Напомним, в Киеве десятки автомобилей пострадали от падения обломков ракеты. Ремонтировать имущество придется за свой счет.
Также "Страна" писала, как в Украине после ракетной атаки обвалился интернет. Сильнее всего Сеть упала в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире.
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