В Оперативном командовании "Юг" предупреждают о возможном повторном ракетном ударе, в море находятся два ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".

"Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей", - сообщила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Как писала "Страна", накануне сегодняшней ракетной атаки в ОК "Юг" предупреждали о высокой вероятности ракетных ударов РФ.

Напомним, в Киеве десятки автомобилей пострадали от падения обломков ракеты. Ремонтировать имущество придется за свой счет.

Также "Страна" писала, как в Украине после ракетной атаки обвалился интернет. Сильнее всего Сеть упала в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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