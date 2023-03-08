Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео встречи с генсеком Организации Объединённых Наций (ООН) Антонио Гутерришем и делегацией ООН в Киеве.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале президента.

Зеленский подтвердил, что они обсуждали продление зерновой сделки, а также обмен пленными.

"Продолжение "Черноморской зерновой инициативы" после 18 марта критически необходимо для всего мира", - заявил Зеленский.

Отметим, это уже третий визит Гутерриша в Украину с начала войны.

Ранее сообщалось, что МИД России намекнул, что Москва может не продлить зерновую сделку.

Также мы писали, что в ООН заявляли, что не позволят прекратить Черноморскую зерновую инициативу.

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