Власти резко усиливают давление на Украинскую православную церковь.

Как сообщала "Страна", национальный заповедник “Киево-Печерская Лавра” заявил о расторжении договора с УПЦ об использовании Нижней Лавры, где находится резиденция предстоятеля Церкви митрополита Киевского Онуфрия. Занимающему эту часть Лавры монастырю УПЦ предписано освободить здания, находящиеся на балансе заповедника, до 29 марта 2023 года.

Об этом говорится в письме и.о. директора нацзаповедника Александра Рудника, адресованном монастырю.

Министерство культуры уже подтвердило своим заявлением, что действия нацзаповедника, подчиненному Минкульту, с ним согласованы. Обоснованием для расторжения договора названо не уточненное “нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества”.

В Церкви назвали предписание заповедника покинуть Нижнюю Лавру незаконным, сравнивают с действиями советской власти и дали понять, что не намерены по своей воле выселяться.

Как дальше могут развиваться события вокруг Лавры, рассказывает "Страна".

Выселение монахов

Как мы и предполагали, Киево-Печерская Лавра стала, пожалуй, главной точкой противостояния между властью и УПЦ. На Церковь с осени идет серьезное давление. По сути, УПЦ была объявлена частью “пятой колонны”, якобы за деятельность, способствующую сохранению российского влияния на Украину. При том, что Церковь с первых дней вторжения РФ заняла позицию по осуждению России и поддержке власти и армии в войне, придерживаясь этой линии по сей день. Также в мае УПЦ объявила о полной самостоятельности от РПЦ и осудила позицию патриарха Кирилла по войне. И представители власти тогда этот шаг комментировал весьма позитивно.

При этом с РПЦ отношения стали довольно напряженными, так как русская православная церковь переподчинила себе церковные приходы УПЦ на большинстве аннексированных территорий.

Однако вскоре начались проблемы у УПЦ и с украинскими властями.

Против многих иерархов Церкви возбудили уголовные дела по обвинению в якобы связях или даже сотрудничестве с Россией.

Причины таких действия власти, как уже писала "Страна", трактовались экспертами и источниками в Церкви и в самой власти по-разному.

По одной из версий, это были пиар-акции власти, которая стремилась показать интенсивную борьбу с "внутренним врагом". По второй версии, в окружении Зеленского возобладали люди, которые считали, что необходимо покончить с УПЦ, либо объединить ее с ПЦУ. Сторонники этой линии (которую, по распространенной версии, одобряют и в Госдепе США) еще со времен Порошенко имели сильные позиции во власти. Зеленский до войны, впрочем, не очень активно вникал в этот вопрос, но, после 24 февраля, вероятно, его постепенно начали подводить к тому, что он "может войти в историю", если покончит с "московской церковью".

Наконец, по третьей версии (которая распространена и внутри УПЦ) власть пытается таким способом взять Церковь под свой контроль.

Так или иначе, но действия властей с осени прошлого года идут в одном направлении – усиления давления на УПЦ.

С этой целью начался процесс выселения УПЦ из Лавры, для чего сперва было отказано в совершении богослужений в главном Лаврском храме - Успенском соборе, а также находящемся рядом с ним Трапезном соборе. Оба находятся в Верхней Лавре. Одновременно разрешили служить в указанном соборе Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Первая служба состоялась на Рождество, 7 января, в присутствии ряда высокопоставленных представителей власти. Тогда же в правительстве и в правящей партии "Слуга народа" дали понять, что Верхней Лаврой дело для УПЦ не ограничится, и следующим шагом может стать попытка разорвать аренду Нижней. При этом ПЦУ сразу заявила о желании получить в пользование весь Лаврский комплекс.

С письмом о выселении УПЦ из Нижней Лавры стало понятно, что от своих планов власть не отказалась, а их осуществление перешло в финальную стадию. В документе, в частности, говорится, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, созданная в ходе выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 декабря 2022 года, установила “нарушение монастырем [УПЦ] условий договора по использованию государственного имущества”.

“Учитывая выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09 марта № 06/34/2234-23, на основании п. 8.1. договора, заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. С целью проведения процедуры приема-передачи государственного имущества, монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), которые являются государственной собственностью и находятся на балансе заповедника”, - говорилось в сообщении.

При этом монастырю предложено прислать своих представителей в комиссию по приему помещений.

Минкульт продублировал на своем сайте письмо заповедника УПЦ, таким образом, подтвердив свое согласие (впрочем, и так очевидное) на выселение монахов.

Что будет делать УПЦ?

В комментарии “Стране” председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент назвал письмо “ультиматумом”, а требования заповедника о выселении не имеющими ничего общего с законодательством Украины”.

“УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований. Более того, непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас”, - отметил владыка Климент изданию.

Его слова можно понять как отказ монастыря добровольно оставить здания Нижней Лавры.

Собеседник "Страны", близкий к УПЦ, также считает, что позиция Церкви будет такова: "решение считаем незаконным, добровольно уходить не будем".

"А если власть попробует выгнать монахов силой, то представьте, как это будет выглядеть. Кроме того, не исключаю, что на помощь Церкви придут прихожане. Хотя их попытаются не подпустить к Лавре наверняка. Будет серьезная конфликтная ситуация", - предполагает источник.

Он дает свое объяснение причин выселения УПЦ из Киево-Печерской Лавры.

"Они (украинские власти – Ред.) думают, что это будет унижение для Кремля. Хотя реальность ровно обратная – Кремлю и РПЦ такое развитие событий очень выгодно. Во-первых, усиливается внутренняя конфронтация в украинском обществе. Нельзя забывать и то, что многие тысячи прихожан УПЦ воюют в рядах ВСУ. Как это скажется на их боевом духе? Во-вторых, УПЦ, с точки зрения Москвы, это, по сути, бунтовщики, которые бросили вызов РПЦ. И их, получается, сама же украинская власть наказывает. В-третьих, они будут заявлять, в том числе и на международной арене, о гонении на православие в Украине. А для российского общества будет еще аргумент о том, что нынешняя война – "священная", - говорит источник.

Политолог Руслан Бортник считает, что УПЦ сейчас оказалась перед выбором дальнейшего пути

“Церковь оказалась перед выбором: разорвать окончательно канонические связи с РПЦ, изгнать из своих рядов иерархов, на которых власть поставила свою метку, и согласиться на диалог с ПЦУ о грядущем объединении, или попасть в опалу, когда она будет постепенно выдавливаться из всех сфер общественной жизни и дискредитироваться. При этом в УПЦ нет единства, как мне кажется, в отношении линии поведения. Есть силы, выступающие за лояльность к власти и сближение с ПЦУ, и силы, отстаивающие сохранение связей с РПЦ и различные модели сопротивления государственной машине. Этот выбор грозит расколом УПЦ, тогда ее части начнут расходиться и жить своей жизнью. Однако это не значит, что давление власти тогда уменьшится. В целом разрыв договора об аренде Нижней Лавры со всеми вытекающими последствиями приведет к усилению конфликтности в украинском обществе, причем в сфере иррационального - веры, что чрезвычайно опасно”, - комментирует эксперт “Стране”.

По мнению политолога Вадима Карасева, УПЦ, вероятно, предстоят сложные времена - “возможно, уход в подполье”.

“Но это поставит вопрос о лояльности части общества к государству. И главное: такие шаги власти не решат украинский религиозный вопрос, а наоборот обострят его, переведя в его в разряд “тикающей бомбы”, - говорит Карасев.