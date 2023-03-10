В УПЦ прокомментировали "Стране" требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" покинуть территорию Лавры до 29 марта 2023 года.

"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря поскольку для этого нет никаких юридических обоснований.

Более того, непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.

Напомним, ранее УПЦ лишили права пользоваться храмами Верхней Лавры. А теперь ей предписано покинуть и остальные храмы Нижней Лавры.

УПЦ оспаривает это решение в суде, а тем временем в Успенском соборе уже провела богослужение ПЦУ.