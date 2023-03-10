Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрывает договор об использовании Нижней Лавры с Украинской православной церковью. Монастырь УПЦ должен покинуть территорию Лавры до 29 марта 2023 года.

Об этом говорится в письме и.о. директора заповедника Александр Рудник на имя УПЦ, которое размещено на сайте заповедника.

Рудник при этом ссылается на Указ президента Украины от № 820/2022 "О решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основе п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - говорится в письме.

Напомним, ранее УПЦ лишили права пользоваться храмами Верхней Лавры. Теперь, получается, ей предписано покинуть территорию всей Лавры с 29 марта.

УПЦ оспаривает это решение в суде, а тем временем в Успенском соборе уже провела богослужение ПЦУ.