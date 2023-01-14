Предстоятель ПЦУ Епифаний проведет еще одно богослужение в Успенском соборе Киеве-Печерской Лавры. Оно состоится в четверг, 19 января.

Об этом сообщил заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

По его словам, разрешение на это от Министерства культуры и информационной политики Украины ПЦУ получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра соответствующее соглашение подписала.

Напомним, что первое богослужение Епифания в Лавре состоялось в рождественский день 7 января.

Разрешение на это выдал Минкульт, который накануне отказал Украинской православной церкви в продлении договора на пользование храмом. УПЦ служила в главном храме Лавры с момента своего основания.

Кроме того, недавно наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел сообщил, что с 1 января священников УПЦ могут не пустить в Трапезный и Успенский храмы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.