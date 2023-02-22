В Киеве задержан журналист Дмитрий Скворцов, который находился в одном из монастырей УПЦ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Скворцова называют основателем "русского клуба", который "занимался подготовкой заказных публикаций для информагентств страны-агрессора".

Скворцову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в августе ему объявили о подозрении в госизмене.

При этом, по данным знакомых Дмитрия Скворцова, первые обыски у него провели еще в марте. Арестовали Скворцова вчера на 53 дня. Сейчас он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение главе Черкасской епархии УПЦ.

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