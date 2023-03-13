Трасса Бахмут – Константиновка стала "дорогой жизни" для защитников Бахмута. К городу перерезаны практически все дороги, кроме шоссе T0504 - двухполосной дороги, которая соединяется с юго-западной окраиной Бахмута и настолько важна, что военные прозвали его "шоссе жизни".

Об этом пишет The Washington Post.

"Это единственная оставшаяся дорога, по которой мы можем эвакуировать раненых, эвакуировать погибших", — сказал корреспондентам издания майор Александр Панцерный, командир 24-го отдельного штурмового батальона, одного из подразделений, ответственных за оборону коридора.

По его словам, столь же важна роль дороги в поддержании боя, поскольку она позволяет перебрасывать боеприпасы, воду и свежие войска на восток.

"Если мы не будем выполнять свою работу, оборона Бахмута продлится день или два. А все люди, которые там есть, останутся там навсегда", — сказал 26-летний Панцерный.

По словам украинских солдат, российские войска тоже знают о важности дороги и пытались разрушить ее артиллерией и загнать противника в грязь.

"Фокус на Бахмуте вызывает скептицизм с обеих сторон... Контроль над городом вряд ли повлияет на исход войны. Выгода для Украины от массовых убийств наемников "Вагнера" и российских солдат может не перевесить цену ее собственных серьезных потерь, учитывая, что Киеву нужны ресурсы для ожидаемого весеннего наступления", – также говорится в статье.

"Но приказ есть приказ, и 24-й батальон здесь, чтобы сражаться, пока Россия не отступит или пока все не умрут", – резюмирует WP.

Ранее The Wall Street Journal писала, что украинские войска несут в Бахмуте большие потери, но продолжают удерживать город.

Также мы приводили рассказ командира одного из подразделений ВСУ о ситуации в Бахмуте.