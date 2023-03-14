Из Бахмута Донецкой области, где продолжаются бои, не осталось относительно-безопасных выездов, что может являться "признаком того, что окружение или эвакуация осажденного города может быть близка, если не неизбежна".

Об этом говорится в свежем репортаже Daily Mail.

В материале говорится, что "более безопасный" объезд Бахмутского выступа больше не возможен на автомобиле. Его заминировали военные противотанковыми минами.

"Если мы собираемся двигаться вперед, нам придется развернуться, а затем выбрать единственную оставшуюся открытой "дорогу" на Бахмут — более прямой путь, который имеет тот недостаток, что находится в 700 метрах от позиций русских и находится под непосредственным наблюдением русской артиллерии", - говорится в репортаже.

Журналист пишет, что "наше путешествие начинается в Константиновке", и по пути в Бахмут съемочная группа сворачивает в Часов Яр.

Вчера в материале Washington Post указанная трасса Константиновка-Бахмут обозначалась как "дорога жизни" для гарнизона Бахмута. Но, судя по репортажу Daily Mail, она идет на Бахмут через Часов Яр, а не напрямую.

Из Часов Яра дорога в Бахмут ведет через Хромово, куда пытаются продвинуться российские войска. Украинские военные уже заявляли, что в случае захвата Хромово Бахмут будет фактически окружен.

О последних событиях в Бахмуте мы писали здесь.