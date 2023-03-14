Появилось новое традиционное вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором докладывали главком ВСУ, глава разведки и командующие направлений. Решено усиливать оборону Бахмута.

Рассказал о встрече с премьером Исландии в Киеве, во время которой обсуждалась евроинтеграция Украины.

Рассказал о вручении наград военнослужащим ВСУ.

Между тем война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".