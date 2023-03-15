В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 марта. Сообщается, что украинские войска отразили атаки на шести направлениях и сбили вражеский самолет Су-25.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурм Бахмута. ВСУ отразили атаки в районах Орехово-Васильевки и Богдановки. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ наступала в районах Степного, Каменки, Северного, Марьинки и Угледара. По данным Генштаба ВСУ, атаки отбиты. На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Их атаки в районах Белогоровки и Спорного были отбиты. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия обороняется. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без перемен. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских войск. Армия РФ нанесла 3 ракетных удара (в том числе по Харькову) и 26 авиаударов, произвела более 23 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов. ПВО ВСУ сбила самолет Су-25.

Ранее мы писали, что в Минобороны озвучили, какое оружие сейчас больше всего нужно Украине.

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