С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года потери среди гражданских в Украине составили 8 231 человек убитыми и 13 734 ранеными.

Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

По данным ООН, за первые 12 дней марта зафиксировало 293 жертвы среди гражданского населения в Украине:

84 убитых (48 мужчин, 23 женщины, 4 мальчика, 1 девочка, а также 8 взрослых, пол которых пока неизвестен);

209 пострадавших (81 человек, 41 женщина, 15 мальчиков, 1 девочка, а также 71 взрослый, пол которых пока неизвестен).

Между тем, УВКПЧ ООН считает, что фактические цифры значительно выше, так как получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганской области).

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ рассказал о последних событиях в зоне боевых действий.

Также американский Институт изучения войны 14 марта опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине.