Утром в понедельник, 13 марта, россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района. Есть разрушение жилых домов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По предварительной информации, один человек погиб. Под завалами могут быть еще люди, добавил он.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ рассказал в сводке, что происходит на фронте 13 марта.

Также сообщалось, что было одной из целей последней массированной атаки россиян.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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