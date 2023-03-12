За прошедшие сутки российская армия 29 раз обстреляла Херсон и область. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграм-канале.

Кроме того, вчера россияне выпустили по территории Херсонской области 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон попал под обстрел три раза. Десять снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 3 человека погибли, 3 - получили ранения", - написал глава области.

Напомним, вчера мы сообщали, что Херсон с утра подвергся очередному обстрелу РФ, погибли три человека. Следствие сообщает, что снаряды упали возле супермаркета. Также повреждена гражданская инфраструктура.

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