Высадка российских ДРГ в акватории Херсона невозможна. Повсюду есть наблюдательные посты, а побережье заминировано.

Об этом заявил начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Вся открытая территория воды контролируется, побережье заминировано, поэтому речи нет о том, что может быть какая-то высадка диверсантов в акватории непосредственно Херсона, это невозможно. И главное – нет смысла, потому что подобные операции производятся исключительно в контексте, в составе большей операции. Равно как и артиллерийская подготовка должна проводиться, но они это используют исключительно для терроризирования и демонстрации военного присутствия", - сказал Плетенчук.

Напомним, накануне Силы обороны Украины предупредили очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона, в результате операции было уничтожено семь российских лодок.

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