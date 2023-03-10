Участившиеся попытки россиян засылать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в области Украины могут свидетельствовать о подготовке их командованием ряда активных наступательных действий на данном направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По его словам, наступательные действия здесь возможны в случае успеха наступления российской группировки "Запад" на Купянском направлении.

"Скорее всего, если противнику удастся добиться чего-то существенного в районе Купянска и к северу от него, ОГ "Белгород" (конечно, усиленная к этому) попытается одновременно с этим изобразить "нечто активное" через госграницу на Волчанском или Великобурлукском направлениях", – написал Машовец.

Ранее мы писали, что сегодня Силы обороны Украины предупредили очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона, в результате операции было уничтожено семь российских лодок.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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