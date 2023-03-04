Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал эпизод неудачных штурмовых действий россиянами.

Соответствующее видео опубликовано в субботу, 4 марта, на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

На кадрах можно заметить, как противник движется вдоль тропинки, но в итоге всю группу накрывает взрывом.

Когда и где снято видео - не сообщается.

Ранее мы писали, что, по данным американского "Института изучения войны", РФ меняет тактику штурмовых действий. Теперь российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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