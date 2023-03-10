В селе Ищенко Великоалександровской общины Херсонской области люди взорвались на российской мине. На взрывчатку в поле наткнулся автомобиль. В машине находились четверо - двое из них погибли, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщает телеграм-канал Херсонской ОВА.

Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь.

В Херсонской ОВА напоминают, что поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри остаются повышенной зоной опасности.

Как сообщала "Страна", в Херсоне 9 марта после утренних обстрелов Корабельной площади погибли четыре человека.

Также "Страна" писала, что 8 марта за сутки россияне выпустили около 360 снарядов по Херсонщине.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.