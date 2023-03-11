Херсон с утра подвергся очередному обстрелу РФ, погибли три человека.

Об этом сообщает прокуратура и публикует фото, судя по которым обстрелу подверглась центральная часть города.

Следствие сообщает, что снаряды упали возле супермаркета. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Количество пострадавших уточняется, а обстрел города продолжается.

Напомним, что на днях в Херсоне после обстрелов Корабельной площади погибли четыре человека. Погибли люди, стоявшие на остановке, и женщина в магазине.

Также в селе под Херсоном на российской мине подорвался автомобиль. Два человека погибли.

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