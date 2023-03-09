СБУ сообщила о подозрении владелице херсонского телеканала "ВТВ плюс" Татьяне Каменской. Ее обвиняют в "раскрутке" медийного образа российского "губернатора" Владимира Сальдо и в целом добровольной работе телеканала на РФ.

По данным следствия, она предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров. В частности, Каменская лично брала интервью у Сальдо, позиционируя его как "легитимного главу" области.

Таким образом, агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе.

Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности. Коллаборантку ждет наказание - 12 лет заключения.

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, недавно СБУ заявила о разоблачении сети подпольных казино, работавших на Сальдо.

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