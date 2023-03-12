Сегодня утром, 12 марта, Славянск в Донецкой области пережил очередной вражеский обстрел.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в своем Facebook.

По его словам, из-за обстрела повреждена электрическая сеть и железнодорожная колея. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что за прошлые сутки в Донецкой области в результате интенсивных обстрелов погибли двое мирных жителей - в Константиновке и селе Тоненькое. Еще четыре человека в Донецкой области получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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